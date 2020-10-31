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رياضة

الدوري الإسباني.. هازارد وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام هويسكا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:14 م
هازارد وبنزيما
هازارد وبنزيما
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محمد السعيد
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة هويسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة جدول ترتيب الدروي الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - ميلتاو - فاسكيز.

خط الوسط: كاسميرو - مودرستش - فالفيردي.

خط الهجوم: هازارد  - أسينسيو - بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيت مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.

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