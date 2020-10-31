الدوري الإسباني.. هازارد وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام هويسكا





ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة جدول ترتيب الدروي الإسباني.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: مارسيلو - راموس - ميلتاو - فاسكيز.





خط الوسط: كاسميرو - مودرستش - فالفيردي.





خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - بنزيما.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيت مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة هويسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.