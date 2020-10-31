لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

- التعب

- العطش الشديد

قد يكون الشعور بأن العطش لا يروي أبدًا وأن الجسم بحاجة إلى المزيد من الماء علامة على مرض السكري، شرب الماء مفيد للصحة ، ولكن إذا كان استهلاكك مرتفعًا جدًا ، فيجب زيارة الطبيب للتحقق من مستويات السكر.



