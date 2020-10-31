لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

مرض السكري هو مرض شائع ولكنه قاتل بعد السرطان وأمراض القلب، يؤثر تدريجيًا على كل عضو في الجسم وقد يعرض الحياة للخطر إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، إذا كان مرض السكري متوارثًا في الأسرة ، فمن الأفضل منع العوامل المسببة له أو إذا تم تشخيصه ، يجب إدارته جيدًا.
يمكن أن يكون مرض السكري قاتلًا عندما يتم تجاهل أعراضه، تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في الأربعينيات من العمر مقارنة بالرجال، ويمكن أن يكون هذا بسبب انقطاع الطمث عندما يُترك مرض السكري دون تشخيص ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى مثل العمى وأمراض الأعصاب والخلل في وظائف الكلى.
وق قدم موقع "boldsky" ابرز العلامات التحذيرية والاعراض لمرض السكري..
- التعب
قد يكون الشعور بالإرهاق علامة على المراحل الأولى لمرض السكري في سن الأربعين، ويمكن أن يجعلك تشعر بالضعف طوال الوقت، قد يمنعك التعب من القيام بأي عمل بدني لفترة طويلة، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والتوتر على الرغم من أن الإرهاق قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب أخرى ، فمن الجيد أن تفحص نفسك.
- العطش الشديد
قد يكون الشعور بأن العطش لا يروي أبدًا وأن الجسم بحاجة إلى المزيد من الماء علامة على مرض السكري، شرب الماء مفيد للصحة ، ولكن إذا كان استهلاكك مرتفعًا جدًا ، فيجب زيارة الطبيب للتحقق من مستويات السكر.
- تقلبات المزاج
يمكن أن تؤثر مستويات الجلوكوز المرتفعة على الحالة المزاجية والعقلية للشخص، يمكن أن تؤدي التقلبات في مستويات الجلوكوز إلى تغيرات مزاجية يمكن أن تهيج الشخص وتسبب مشاكل في إنتاجية العمل.
- عدم وضوح الرؤية
تؤدي زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم إلى حدوث وذمة بقعية أو التهاب في عدسة العين مما قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل معتدل أو شديد لدى النساء المصابات بداء السكري، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لأعراض مرض السكري وإدارتها في تقليل مخاطر عدم وضوح الرؤية.