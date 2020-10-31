برلماني: «العليا المصرية - العراقية» ستكون لها آثار إيجابية على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية انعقاد اللجنة العليا المصريّة - العراقية المُشترَكة المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم، السبت، برئاسة رئيسى وزراء البلدين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى ومصطفى الكاظمى رئيس مجلس الوزراء العراقى، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون لها آثارها الإيجابية على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبغداد فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.





وأشاد "أباظة" في تصريحات، بعمق العلاقات المصرية العراقية المشتركة، معربًا عن ثقته فى أن اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة سيكون لها دورها فى دعم وتنظيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشئون الاجتماعية بصفة خاصة إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجها التحية والتقدير للجانب العراقى اهتمامه الكبير بمشاركة مصر خاصة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.





ونوه النائب أحمد فؤاد أباظة، بالأهمية الكبيرة للجنة العليا المصرية - العراقية فى تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها، مبديًا ثقته التامة فى ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الحقيقى والجاد بين مصر والعراق فى مختلف المجالات.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الجانب العراقى بالتجربة المصرية فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى نجح الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيقها لمصر وشعبها فى جميع انحاء البلاد مؤكدا أن الشركات والمؤسسات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص المصرى التى قامت بهذا العمل الكبير والضخم وغير المسبوق فى تاريخ مصر أصبحت لديها خبرات كبيرة لتنفيذها داخل مختلف الدول العربية ومنها دولة العراق الشقيقة.



