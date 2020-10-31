100 ألف جنيه تراجعا في أسعار كيا سورينتو 2020

بعد توقف الاعلان عن طرح تخفيضات جديدة في أسعار السيارات بسبب تقديم موديلات 2021 ،تم قصر التخفيضات على عدد محدود من السيارات، وقررت كيا مصر أن تبدأ في عروض تخفيضات على أسعار موديلات كيا سورينتو أكبر سياراتها في الحجم في مصر ، والتي تتسع إلى 7 ركاب ، حيث قررت تخفيض سعرها إلى 100 ألف جنيه دفعة واحدة.



وجاء العرض الجديد بعد أن اعلنت كيا عن موديلات 2020 المتاحة من السيارة في الوقت الحالي وأنها مستمر لفترة محدودة من الوقت مع بدء تطبيق عروض التخفيضات على السيارة في نوفمبر 2020



وتبدأ أسعار كيا من 549.900 ألف جنيه بعد التخفيض

Premiume 549.900 ألف بدلًا من 649.900 ألف جنيه



Luxury 649.900 ألف بدلًا من 749.900 ألف جنيه



Exclusive 749.900 ألف بدلًا من 849.900 ألف جنيه.



وكانت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي hyundai أعلنت على لسان مديرها التنفيذي هوسونغ سونغ أنها تنوي إعادة إطلاق علامة كيا kia في عام 2021 بشعار جديد وتوجه جديد أيضا.



وستقوم كيا kia بالتركيز بشكل صريح على السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة وطرح أكثر من 11 موديلا كهربائيا قبل 2025 بشاسيه كهربائي جديد مشترك مع هيونداي hyundai و تتوقع كيا kia وصول مبيعات سياراتها الكهربائية إلى 20% من مجمل مبيعاتها العالمية بحلول 2025 .



