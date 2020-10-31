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محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 492 ألف مواطن مجانًا بالبحيرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق. 

وأشار هشام آمنة، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

أكد محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة"، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

    
أوضح "آمنة"، أنه تم فحص ٤٩٢ ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة. 

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج. 

من جانبه أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال ١٦٤ موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى ٣٨ فريقا متحركا و٤٧ موقعا ثابتا بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن ٤٠ فأكثر، لافتًا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٩ مساءً، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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