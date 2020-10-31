بعد حصوله على جائزة ذهبية.. منتج فيلم ستاشر: نسعى لـ الأوسكار.. شاهد

قال محمد تيمور، المنتج الفني لفيلم "ستاشر"، أول فيلم مصري قصير يحصل على جائزة ذهبية بـ مهرجان كان ، إن حضور العديد من الفنانين بمهرجان الجونة؛ ساعد في التعريف بالفيلم، موضحا جائزة "كان" لم تكن متوقعة.





وأضاف "تيمور"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد" 2، أن الجائزة الذهبية التي حصل عليها الفيلم أول جائزة "سعفة" تحصل عليها مصر في تاريخها بمهرجان "كان".





أعرب منتج فيلم "ستاشر"، عن أمله في المنافسة على الأوسكار، مشيرا إلى أن الفرحة عارمة بالفيلم بمهرجان الجونة؛ كونهم سببًا في تشريف مصر بـ "كان".





وحصد الفيلم المصري "ستاشر"، جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير، وهي الجائزة التي تسلمها منتجوه محمد تيمور ومارك لطفي والشريك في كتابته محمد فوزي وبطله سيف الدين حميدة، موجهين شكرهم لمهرجان الجونة وللمخرج سامح علاء الذي كتب السيناريو ومعه محمد فوزي.





وكان الفيلم حقق إنجازا عالميا أمس للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.



