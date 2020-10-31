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تعليم

عميد تمريض القاهرة لـ صدى البلد: خصم 3 أيام للعاملين المخالفين لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلنت الدكتورة عبير سعد عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أن هناك التزاما كبيرا بالحضور من جانب الطلاب منذ بدء الدراسة حتى الآن، مع التشديد التام على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .

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وأوضحت عميدة تمريض القاهرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الكلية بها بوابات للتعقيم وكواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ، ويتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات ومنع التجمعات مراعاة للتباعد الاجتماعي .

واضافت عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أن هناك عقوبات مقررة على المخالفين سواء للطلاب أو العاملين ، حيث تقرر خصم ثلاث أيام للعاملين المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة. 

وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، كما تم تخصيص أماكن للعزل بمستشفى القصر العيني التابعة للجامعة ، وبالنسبة لحالات الاشتباه يتم تحويلها على العيادة الموجودة بالمستشفى (عيادة covid) لعمل الكشوفات اللازمة .

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كان رئيس جامعة القاهرة، اعلن عن بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة، واستخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي.

وأوضح ان ذلك يتم إلى جانب إشراك أعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس في الأجزاء التطبيقية، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.

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