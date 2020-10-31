عميد تمريض القاهرة لـ صدى البلد: خصم 3 أيام للعاملين المخالفين لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أن هناك التزاما كبيرا بالحضور من جانب الطلاب منذ بدء الدراسة حتى الآن، مع التشديد التام على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .





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وأوضحت عميدة تمريض القاهرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الكلية بها بوابات للتعقيم وكواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ، ويتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات ومنع التجمعات مراعاة للتباعد الاجتماعي .





واضافت عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أن هناك عقوبات مقررة على المخالفين سواء للطلاب أو العاملين ، حيث تقرر خصم ثلاث أيام للعاملين المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.





وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، كما تم تخصيص أماكن للعزل بمستشفى القصر العيني التابعة للجامعة ، وبالنسبة لحالات الاشتباه يتم تحويلها على العيادة الموجودة بالمستشفى (عيادة covid) لعمل الكشوفات اللازمة .





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