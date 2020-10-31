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منوعات

حركة لا إرادية نقوم بها قد تسبب سكتة دماغية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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مريم صليب
اصبح الخوف من تفشي فيروس كورونا حول العالم يسبب رعب و حذر شديد من قبل المواطنين في التعامل داخل الأماكن المزدحمة و العطس أصبح شيئا لافتا يثير إنتباه الحضور إلى الشخص الذي يعطس. 

قالت طبيبة دنماركية ، أن المواطنين اصبحوا يخجلون في الوقت الحالي من العطس أمام غيرهم فيقوموا بكتم العطس ظنا منهم ان تلك الطريقة تمنع النظر إليهم بنظرة الخوف ، حسب ما ورد في ديلي ميل. 

تشير الطبيبة إلى أن ما يقوم بع البعض من كتم العطس قد يؤدي إلى سكتة دماغية في الحال ، وأن الأفضل هو خروج السعال و العطس بشكل طبيعي. 

ذكرت الطبيبة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تهاجمنا مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ، فإن ارتداء الكمامة ضروري ، و العطس في مناديل و التخلص منها بطريقة آمنة هي أفضل طريقة للحفاظ علي صحتنا و صحة من حولنا . 

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