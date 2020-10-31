بيرلو يكشف تطورات حالة كريستيانو رونالدو بعد الإصابة بكورونا

تحدث أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن آخر تطورات حالة نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وتحديد موقفه من المشاركة في مباراة غدًا أمام سيبزيا، في منافسات الدوري الإيطالي.





وأكد بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن رونالدو، أصبح بخير، وتدرب مع مجموعة من لاعبي الفريق، وينضم لقائمة السيدة العجوز، مؤكدًا ان البرتغالي، خلال فترة العزل خاض التدريبات في المنزل".





وأضاف: "أعتقد أنه لن يلعب من البداية لكن سيسافر معنا، مباراة الغد لن تكون سهلة وعلينا حصد النقاط كاملة لأنها مهمة لنا".





وتابع: أنه خلال المباراة لابد التعامل بشكل أكثر فعالية، في استعادة الكرة، ونريد لعب مباراة هجومية، وعلينا أن نستمر على هذا الأسلوب، ونحتاج لبعض الوقت للحصول على الانسجام".





وأوضح: "دي ليخت في حالة جيدة، لكن علينا الانتظار لأسبوع آخر قبل عودته للمشاركة، أما بالنسبة لبونوتشي جاهز لخوض مباراة سبيزيا، بينما جورجيو كيليني لن يكون متاحًا".





واختتم "بيرلو" حديثه قائلًا: "الضغط لا يسبب لي أي مفاجأة، على العكس يجعلني أرغب في القيام بالأمور على نحو أفضل. ديبالا لم يصل بعد إلى الـ100% من مستواه".