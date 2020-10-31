تألق هازارد وبنزيما.. ملخص وأهدف مباراة ريال مدريد وهويسكا بـ الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني.





وتقدم ريال مدريد عن طريق صاروخية هازارد الرائعة من خارج منطقة الجزاء والتي سكنت شباك هويسكا في الدقيقة 40.





ويعد هذا الهدف هو الأول لـ إدين هازارد في الدوري الإسباني في منذ 392 يومًا، وفقا لصحيفة " ماركا" الإسبانية.





وفي الدقيقة الـ 45 سجل كريم بنزيما الهدف الثاني بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها المهاجم الفرنسي بكل سهولة وسط دفاع هويسكا وسددها في الشباك.





دخل ريال مدريد الشوط الثاني ضاغطا، ليسجل الهدف الثالث عن طريق تسديدة رائعة من فاليفيردي من داخل منطقة الجزاء.





سجل هويسكا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق دافيد فيريرو.





وعاد كريم بنزيما مجددا في الدقيقة 90 ليسجل هدف الملكي الرابع، وتنتهي نتيجة المباراة بفوز ريال مدريد 4 - 1.



