فتنة الخطاب الشعري اللبناني عند ماجدة داغر.. إصدار أكاديمي عن جامعة تطوان المغربية

صدر عن منشورات فرقة البحث في الإبداع النسائي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان المغربية الكتاب النقدي "فتنة الخطاب الشعري اللبناني المعاصر عند ماجدة داغر - مرايا نقدية".





تولت إعداد الكتاب ونسّقت له وكتبت افتتاحيته الشاعرة والباحثة والرائدة في التوثيق الشعري وصاحبة الموسوعات التوثيقية المغربية فاطمة بوهراكة.





كتبت المقدمة النقدية الشاعرة الدكتورة سعاد الناصر رئيسة فرقة البحث في الإبداع النسائي في الجامعة.





يتضمّن الكتاب دراسات نقديّة معمّقة عن مجمل المسار الشعري للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر ، شارك فيه ١٥ ناقدًا وناقدة من أبرز الأقلام النقدية من ثماني دول عربية هي:





المغرب ، الجزائر ، تونس ، مصر ، السودان ، فلسطين ، العراق واليمن.





وجاء الكتاب في 352 صفحة من الحجم الكبير يحتوي دراسات نقدية أكاديمية ثرية شملت المضامين التالية :





1 ) "سيمياء الخطاب اللوني في النص الشعري اللبناني المعاصر عند الشاعرة ماجدة داغر من لون العلامة إلى فضاء الدلالة" بقلم الأستاذ ماجد قائد قاسم من اليمن .





2 ) "تماهي الدلالة بين شعرية الحواس ورمزية اللون والعبارة في ديواني الشاعرة ماجدة داغر: "آية الحواس"و "جوازا تقديره هو"بقلم الدكتور عمر علوي مراني من المغرب.





3 ) "فيزيائية الشعر السوريالي والمشتهى الصوفي في إشراقات ماجدة داغر" بقلم الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد من مصر.





4 ) "ماجدة داغر بين ذهنية امرأة وقلب شاعر " بقلم الاستاذ حميد بركي من المغرب .





5 ) "حوارية الكون والذات في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر " بقلم الدكتورة أمال لواتي من الجزائر .





6) "تحقيق الخيال وتخييل الحقيقة في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر" بقلم الدكتور عبد المجيد علوي إسماعيلي من المغرب.





7 ) "ضجيج الحواس الخمس في ديوان" آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الدكتورة كفاح الغصين من فلسطين.





8 ) "الرمزية الدلالية لنبرتي التفاؤل والأسى في ديوان "آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الأستاذة ليلى ممنون من المغرب.





9) "وجهان لانشطار واحد" جدلية الضد والمعنى ـ " قراءة في : جوازا تقديره هو" لماجدة داغر - دراسة ميدانية" بقلم الدكتور عبد العزيز علوي إسماعيلي – المغرب





10 ) "عنونة التركيب النحوي، وشعرية المواربة بتشكيل اللغة في ديوان " جوازًا تقديرهُ هو " لماجدة داغر بقلم الأستاذ عدنان أبو أندلس من العراق .





11 ) "الصوفي والسريالي في ديوان ''جوازا تقديره هو'' لماجدة داغر " بقلم الدكتورة ليلى لعوير من الجزائر .





12) "قداسة المكان وتحليق الذات الملتهبة : دراسة تحليلية ذرائعية لديوان جوازا تقديره هو "لماجدة داغر " بقلم الأستاذة ابتسام الخميري من تونس





13 ) "المدينة في ديوان "جوازا تقديره هو " لماجدة داغر بقلم الأستاذة شيماء أحمد عبيد من مصر.





14) "دلالة الاستعارة في ديوان "جوازًا تقديره هو" لماجدة داغر" بقلم الدكتور المكاشفي إبراهيم عبد الله من السودان .





15) "الانزياح التركيبي والتغريب في شعر ماجدة داغر بالتطبيق على ديوان جوازًا تقديره هو " بقلم الدكتور ياسر العالم من السودان.