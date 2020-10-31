فتنة الخطاب الشعري اللبناني عند ماجدة داغر.. إصدار أكاديمي عن جامعة تطوان المغربية

صدر عن منشورات فرقة البحث في الإبداع النسائي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان المغربية الكتاب النقدي "فتنة الخطاب الشعري اللبناني المعاصر عند ماجدة داغر - مرايا نقدية".
تولت إعداد الكتاب ونسّقت له وكتبت افتتاحيته الشاعرة والباحثة والرائدة في التوثيق الشعري وصاحبة الموسوعات التوثيقية المغربية فاطمة بوهراكة.
كتبت المقدمة النقدية الشاعرة الدكتورة سعاد الناصر رئيسة فرقة البحث في الإبداع النسائي في الجامعة.
يتضمّن الكتاب دراسات نقديّة معمّقة عن مجمل المسار الشعري للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر ، شارك فيه ١٥ ناقدًا وناقدة من أبرز الأقلام النقدية من ثماني دول عربية هي:
المغرب ، الجزائر ، تونس ، مصر ، السودان ، فلسطين ، العراق واليمن.
وجاء الكتاب في 352 صفحة من الحجم الكبير يحتوي دراسات نقدية أكاديمية ثرية شملت المضامين التالية :
1 ) "سيمياء الخطاب اللوني في النص الشعري اللبناني المعاصر عند الشاعرة ماجدة داغر من لون العلامة إلى فضاء الدلالة" بقلم الأستاذ ماجد قائد قاسم من اليمن .
2 ) "تماهي الدلالة بين شعرية الحواس ورمزية اللون والعبارة في ديواني الشاعرة ماجدة داغر: "آية الحواس"و "جوازا تقديره هو"بقلم الدكتور عمر علوي مراني من المغرب.
3 ) "فيزيائية الشعر السوريالي والمشتهى الصوفي في إشراقات ماجدة داغر" بقلم الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد من مصر.
4 ) "ماجدة داغر بين ذهنية امرأة وقلب شاعر " بقلم الاستاذ حميد بركي من المغرب .
5 ) "حوارية الكون والذات في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر " بقلم الدكتورة أمال لواتي من الجزائر .
6) "تحقيق الخيال وتخييل الحقيقة في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر" بقلم الدكتور عبد المجيد علوي إسماعيلي من المغرب.
7 ) "ضجيج الحواس الخمس في ديوان" آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الدكتورة كفاح الغصين من فلسطين.
8 ) "الرمزية الدلالية لنبرتي التفاؤل والأسى في ديوان "آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الأستاذة ليلى ممنون من المغرب.
9) "وجهان لانشطار واحد" جدلية الضد والمعنى ـ " قراءة في : جوازا تقديره هو" لماجدة داغر - دراسة ميدانية" بقلم الدكتور عبد العزيز علوي إسماعيلي – المغرب
10 ) "عنونة التركيب النحوي، وشعرية المواربة بتشكيل اللغة في ديوان " جوازًا تقديرهُ هو " لماجدة داغر بقلم الأستاذ عدنان أبو أندلس من العراق .
11 ) "الصوفي والسريالي في ديوان ''جوازا تقديره هو'' لماجدة داغر " بقلم الدكتورة ليلى لعوير من الجزائر .
12) "قداسة المكان وتحليق الذات الملتهبة : دراسة تحليلية ذرائعية لديوان جوازا تقديره هو "لماجدة داغر " بقلم الأستاذة ابتسام الخميري من تونس
13 ) "المدينة في ديوان "جوازا تقديره هو " لماجدة داغر بقلم الأستاذة شيماء أحمد عبيد من مصر.
14) "دلالة الاستعارة في ديوان "جوازًا تقديره هو" لماجدة داغر" بقلم الدكتور المكاشفي إبراهيم عبد الله من السودان .
15) "الانزياح التركيبي والتغريب في شعر ماجدة داغر بالتطبيق على ديوان جوازًا تقديره هو " بقلم الدكتور ياسر العالم من السودان.