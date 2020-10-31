AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فتنة الخطاب الشعري اللبناني عند ماجدة داغر.. إصدار أكاديمي عن جامعة تطوان المغربية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
صدر عن منشورات فرقة البحث في الإبداع النسائي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان المغربية الكتاب النقدي "فتنة الخطاب الشعري اللبناني المعاصر عند ماجدة داغر - مرايا نقدية".

تولت إعداد الكتاب ونسّقت له وكتبت افتتاحيته الشاعرة والباحثة والرائدة في التوثيق الشعري وصاحبة الموسوعات التوثيقية المغربية فاطمة بوهراكة.

 كتبت المقدمة  النقدية الشاعرة الدكتورة سعاد الناصر  رئيسة فرقة البحث في الإبداع النسائي في الجامعة.

يتضمّن الكتاب دراسات نقديّة معمّقة عن مجمل المسار الشعري للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر ، شارك فيه ١٥ ناقدًا وناقدة من أبرز الأقلام النقدية من ثماني دول عربية هي:

المغرب ، الجزائر ، تونس ، مصر ، السودان ، فلسطين ، العراق واليمن.

وجاء الكتاب في 352 صفحة من الحجم الكبير  يحتوي دراسات  نقدية أكاديمية ثرية شملت  المضامين التالية :

1 ) "سيمياء الخطاب اللوني في النص الشعري اللبناني المعاصر عند الشاعرة ماجدة داغر من لون العلامة إلى فضاء الدلالة" بقلم  الأستاذ ماجد قائد قاسم من اليمن . 

2 ) "تماهي الدلالة بين شعرية الحواس ورمزية اللون والعبارة في ديواني الشاعرة ماجدة داغر: "آية الحواس"و "جوازا تقديره هو"بقلم الدكتور عمر علوي مراني من  المغرب.  

3 ) "فيزيائية الشعر السوريالي والمشتهى  الصوفي في إشراقات ماجدة داغر" بقلم  الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد  من  مصر.  

4 )  "ماجدة داغر بين ذهنية امرأة وقلب شاعر " بقلم الاستاذ حميد بركي من المغرب  . 

5 ) "حوارية الكون والذات في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر " بقلم الدكتورة  أمال لواتي من الجزائر . 

6) "تحقيق الخيال وتخييل الحقيقة في ديوان "آية الحواس" لماجدة داغر" بقلم الدكتور عبد المجيد علوي إسماعيلي من  المغرب.

7 ) "ضجيج الحواس الخمس في ديوان" آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الدكتورة  كفاح الغصين من فلسطين.

8 ) "الرمزية الدلالية لنبرتي التفاؤل والأسى في ديوان "آية الحواس " لماجدة داغر " بقلم الأستاذة  ليلى ممنون من  المغرب.

9) "وجهان لانشطار واحد" جدلية الضد والمعنى ـ  " قراءة في : جوازا تقديره هو" لماجدة داغر - دراسة ميدانية" بقلم  الدكتور عبد العزيز علوي إسماعيلي – المغرب 

 10 ) "عنونة التركيب النحوي، وشعرية  المواربة بتشكيل اللغة في ديوان " جوازًا تقديرهُ هو " لماجدة داغر  بقلم الأستاذ عدنان أبو أندلس من  العراق . 

11 ) "الصوفي والسريالي في ديوان ''جوازا تقديره هو'' لماجدة داغر " بقلم الدكتورة  ليلى لعوير من الجزائر .

12)  "قداسة المكان وتحليق الذات الملتهبة : دراسة تحليلية ذرائعية لديوان جوازا تقديره هو "لماجدة داغر " بقلم الأستاذة  ابتسام الخميري من  تونس 

13 ) "المدينة في ديوان "جوازا تقديره هو " لماجدة داغر  بقلم الأستاذة  شيماء أحمد عبيد  من  مصر.

14) "دلالة الاستعارة في ديوان "جوازًا تقديره هو" لماجدة داغر" بقلم الدكتور المكاشفي إبراهيم عبد الله من السودان .

15) "الانزياح التركيبي والتغريب في شعر ماجدة داغر بالتطبيق على ديوان جوازًا تقديره هو " بقلم الدكتور  ياسر العالم  من  السودان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدور 3 أعداد من مجلة ضاد عن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

صدور ثلاثة أعداد من مجلة ضاد عن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

في العدد (47).. "الشارقة الثقافية" تحتفي ببيروت قصيدة لكل العصور

«شعائر النص» إبراز لجمالية قصيدة النثر عبر تحليلها بنائيًا

قصور الثقافة تتحدى كورونا.. إبداعات ناشري الهيئة تخرج للنور.. أعمال مترجمة وكتب فلسفة في أيدي القراء

في عدد أكتوبر 2020.. ميريت الثقافية تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

ترشيحاتنا

توقيع مذكرات تفاهم.. تفاصيل زيارة الوفد المصري برئاسة مدبولي إلى العراق

بتهمة سب وقذف هاني شاكر.. حبس حمو بيكا عامين مع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه

الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة رسميا بضم بيكهام من وادي دجلة

صحيفة سعودية: أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي

قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

دراسة.. لقاح الأنفلونزا فعال للحماية من كورونا.. تفاصيل

الهالوين وفيروس كورونا.. 5 طرق سليمة للاحتفال والحفاظ على الصحة