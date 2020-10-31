الجبلاية عن مد القيد للموسم الجديد بعد التأجيل الإفريقي: ما ينفعش

كشف مصدر مطلع داخل الإتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد عن قيام الجبلاية بمد القيد المحلي للموسم الجديد عقب صدور قرار التأجيل من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا الى 27 نوفمبر القادم.
قال المصدر ذاته : ما ينفعش مد القيد المحلي للاعبين للموسم الجديد بعدما تم الإعلان مؤخرا عن مد الموعد لفترة القيد الأولى من 4 نوفمبر إلى 11 من الشهر ذاته.
أضاف: مواعيد القيد المحلي للاعبين الخاصة للموسم الجديد تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" ولا يجوز إجراء أية تغييرات بشأنها خلال الفترة القادمة.
شدد على أن اتحاد الكرة أكد صعوبة مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد.
لفت إلى أن اتحاد الكرة ينتظر قرار الكاف بشأن تعديل مواعيد القيد الافريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة الإفريقية خاصة وأن الكاف لم يتطرق الفترة الماضية عن مصير المواعيد الجديدة للقيد الأفريقى بعد تأجيل المباراة النهائية لدورى الأبطال التى ستقام يوم 27 نوفمبر.