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رياضة

الجبلاية عن مد القيد للموسم الجديد بعد التأجيل الإفريقي: ما ينفعش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:06 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل الإتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد عن قيام الجبلاية بمد القيد المحلي للموسم الجديد عقب صدور قرار التأجيل من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا الى 27 نوفمبر القادم.

قال المصدر ذاته : ما ينفعش مد القيد المحلي للاعبين للموسم الجديد بعدما تم الإعلان مؤخرا عن مد الموعد لفترة القيد الأولى من 4 نوفمبر إلى 11 من الشهر ذاته.

أضاف: مواعيد القيد المحلي للاعبين الخاصة للموسم الجديد تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" ولا يجوز إجراء أية تغييرات بشأنها خلال الفترة القادمة.

شدد على أن اتحاد الكرة أكد صعوبة مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد.

لفت إلى أن اتحاد الكرة ينتظر قرار الكاف بشأن تعديل مواعيد القيد الافريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة الإفريقية خاصة وأن الكاف لم يتطرق الفترة الماضية عن مصير المواعيد الجديدة للقيد الأفريقى بعد تأجيل المباراة النهائية لدورى الأبطال التى ستقام يوم 27 نوفمبر.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولًا : القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي  48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث)  وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .


ثانيًا : القسم الثالث 

يتكون من  178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.


ثالثًا: القسم الرابع 

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.


رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .

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