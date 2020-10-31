الجاموسة لم تكن السبب.. زوجة خائنة وعشيقها وراء مقتل عامل بنجع حمادي

بعد أيام من التحريات والبحث المكثف لأجهزة الأمن، فى جريمة مقتل عامل بنجع حمادى، و إدعاء الزوجة أن لصوص حا و لوا سرقة الجاموسة وراء مقتل زوجها أثناء محاولته التصدى لهم، تكشفت ملابسات الجريمة و اتضح أن الجاموسة بريئة من دم العامل المغدور به كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب.

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علاقة آثمة غير مشروعة كانت وراء مقتل الزوج، عندما قاده القدر لكى يكتشف و يفاجىء بخيانة زوجته له مع نجار يسكن بجوار منزلهم، و قبل أن ينطق بكلمة إنهال العاشقين على رأس المجنى بحجر فوق رأسه و لم يتركاه حتى فارق الحياة.

الخطة و كأنها كانت معدة لمثل هذا اليوم، تعالت صرخات الزوجة لتعلن فى مشهد درامى عن مقتل زوجها على أيدى لصوص غرباء، بعدما قاومهم أثناء سرقة جاموسة من البيت، و أن اللصوص هربوا خوفًا من فتك الأهالى بهم، إلا أن أحدًا لم يلحظ لهم طريق.





توافد الأهالى تباعًا مع ارتفاع صرخات الزوجة الخائنة، والتى ذرفت أنهارا من دموع التماسيح الزائفة لتخفى تفاصيل وحقيقة جريمتها الغادرة بحق زوجها المخدوع، معتقدة أن الحقيقة ستدفن مع زوجها و تختفى تفاصيلها مع حالة الحزن المزعومة التى رسمتها على وجهها الماكر.





المشهد الدرامى الزائف الذى أجادت تمثيله باقتدار أمام الأهالى، لم يقنع رجال الشرطة الذين شعروا من البداية، أن الجريمة ورائها دوافع أخرى، و أن الجاموسة لم تكن مستهدفة فى وقائع الجريمة التى تحمل بين طياتها واقع مؤلم.

بعد ساعات من التحقيقات الأولية، صدر قرار النيابة بدفن جثمان المجنى عليه، مع تكليف أجهزة الأمن بتكثيف الجهود للقبض على اللصوص المزعومين، لكن لم يمضى كثيرًا حتى تكشفت خيوط الجريمة تدريجيًا، ليفاجىء الجميع بأن دموع الزوجة لم تكن إلا دموع تماسيح، و وقوف الجار الخائن فى مشهد الجريمة، لم يكن إلا جزءا من الخطة التى تم وضعها فى لحظات بمشاركة من ابليس.



وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا ، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع حمادة ذكي صالح ٤٠ عاما، مقيم بعزبة أبو عارف التابعة لقرية هو، وتبين من التحريات الأولية و أقوال زوجة المجني عليه، أن لصوص حاولوا سرقة الجاموسة، فحاول زوجها مقاومتهم فقتلوه و فروا هاربين، و أيد ذلك أهالى المنطقة الذين استيقظوا على صرخات الزوجة.

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بعد تكثيف التحريات برئاسة اللواء محمد ياسر ، مدير المباحث الجنائية، والعميد سعيد عابد، رئيس مباحث المديرية، والعقيد سامح نجيده، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، تبين أن زوجة المجني عليه، على علاقة غير مشروعة مع جار لها يعمل نجار مسلح، تسلل إليها يوم الواقعة، لكن الزوج شاهدهما، فانهالت عليه الزوجة وعشيقها بحجر فوق رأسه حتى فارق الحياه.











