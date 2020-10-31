صلاح حسب الله: رسائل السيسى تضمن الحفاظ على أمن واستقرار مصر ومواجهة المؤامرات ضدها

أكد الدكتور صلاح المتحدث باسم مجلس النواب اهمية الرسائل التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة فى مدينة شرم الشيخ خاصة تحذيره مجددًا من عدم الاستقرار وتأكيده أن نتائجه تعنى ضياع الدولة وتدميرها وهدم مستقبلها.





وناشد " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم جموع المصريين اعطاء اكبر اهتمام لهذه الرسائل المهمة للحفاظ على امن مصر واستقرارها معربا عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك ضد مصر من قوى الشر والضلال والارهاب.





وأعلن الدكتور صلاح حسب الله اتفاقه التام مع تاكيد الرئيس السيسى أن عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبي على كل القطاعات بما فيها قطاع الآثار وتطوير المتاحف، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى على أن الجامعات التى نسعى إلى إقامتها ليست مجرد خرسانات ولكن نعمل على إنشاء جامعات مصرية بمواصفات ومعايير عالمية وأن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة التعليم ونسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا فى مصر ولدينا الآن في مصر 72 جامعة باختلاف أنواعها.. وإذا كان من المتوقع أن نصل خلال عام 2032 إلى 125 مليون شخص بالتالى نحتاج إلى 125 جامعة.