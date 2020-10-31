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برلمان

المصريين الأحرار بالسويس يحتفل بالمولد النبوي بدار كبار بلا مأوى

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:30 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان

نظمت أسرة حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بدار "كبار بلا مأوى " تحت قيادة عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس  وبحضور وتنظيم امانة المراة بقيادة سماح مهدى أمينة المرأة بمحافظة السويس ومساعديها مارجريت خليل  و نرمين ابو العلا  وامينات الأقسام رانيا حمدى و حنان محمود وميرفت بنيامين ومريم محمد وهالة محمد وميرفت لمعى  وحضور اعضاء امانة قسم السويس تحت قيادة فرج الصاوى بالسويس.

ورحب  سعيد العادلى مدير الدار بالدكتور عادل الشرقاوى ، الأمين المساعد بالحزب والمهندس سامح ابراهيم عضو هيئة المكتب بالحزب وبجميع الحضور من الضيوف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم الإنشاد الديني للشيخ صابر محمد صابر  وحفل عشاء للمقيمين بالدار من اعداد أمانة المرأة بالحزب 
وساهم الحزب بإهداء كرسى متحرك مجهز لبعض الاستخدامات الخاصة وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الشيخ صابر محمد ومدير الدار والعاملين بالدار للمشاركة الفعالة فى بناء المجتمع وخدمة الوطن ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية ومزيد من العطاء .

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