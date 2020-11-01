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برلمان

اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لاستكمال التصويت على موادها .. اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
تعقد لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة اقتراح الأمانة العامة حول اللائحة الجديدة، وكان الاجتماع الماضي قد انتهى من مناقشة ٦٥ مادة ليصل عدد المواد التى  تم الانتهاء منها إلى ١٠٠ مادة. 

كانت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، قد أشارت إلى الجهد  المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم الذي دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة ٦٥ مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم اقرارها الى 100 مادة.

وقالت فيبى، إن اللجنة تناولت في مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.

وأشارت النائبة إلى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا في فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.

تأتي هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذي ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة  و الذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب و القوى الممثلة في المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التي كلفه بها الدستور والقانون بما يخدم مصالح الوطن  في كافة المجالات.

الجدير بالذكر أن لجنة تعديل اللائحة تنتهي من عملها خلال ٣٠ يوم من موعد تشكليها تمهيدا لتصويت البرلمان عليها في شكل مشروع قانون.

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