AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق1-11-2020.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه؛ مسجلا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
ووصل سعر الدولار في بنك مصر الى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي الاسلامي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. وفي بنوك :"المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار بالبنوك اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 21-9-2020

سعر الدولار في 15 بنكاً

سعر الدولار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري..اليوم

ترشيحاتنا

أرخص 4 سيارات موديل 2020.. صور

أخبار الفن.. أول تعليق من حمو بيكا على حكم حبسه عامين.. سر بكاء بشرى.. موقف دينا الشربينى الغريب .. أزمة أحمد ماهر

الملكة إليزابيث تهرب من قيود فيروس كورونا داخل مزرعة وقلعة وندسور

والطفل سيعاقب| أستاذ قانون جنائي: والد المعتدي على رجل المرور سيحبس 6 أشهر

خالد الغندور يطالب لجنة الانضباط بإصدار قرار فى "خناقة" كهربا ومحمد فضل

بعد التعادل مع ألافيس.. برشلونة يسقط في رقم سلبي لأول مرة منذ عامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات