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أخبار العالم

قادمة من مصر.. السعودية تتعرض لموجة من عدم الاستقرار مصحوبة بأمطار رعدية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:24 م
امطار رعدية
امطار رعدية
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محمود نوفل
حذر موقع طقس العرب، من تأثر منطقة تبوك وعموم الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية، بحالة جوية، تُعتبر الأولى لهذا الموسم، حيث توقع أن تصل الأمطار الرعدية وموجات الغبار للعديد من المناطق، وتستمر بشدة متفاوتة حتى يوم الأربعاء. 
 
ولفت الموقع الي انه من المٌتوقع أن تبدأ  الأحوال الجوية غير المستقرة على سواحل منطقة تبوك اعتبارًا من مساء اليوم السبت، بحيث تبدأ السُحب العالية والمتوسطة بالتكاثر، وتتهيأ الفرصة تدريجيًا لتساقط زخات رعدية متفرقة من الأمطار. 

كما ذكر الموقع انه اعتبارًا من ساعات مساء الأحد وليلة الاحد/الاثنين يتوقع أن تشتد حالة عدم الإستقرار الجوي على سواحل منطقة تبوك، حيث تمتد نحو بعض الأجزاء الداخلية منها، إضافة لأجزاء من الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.
 
ونظرًا للانقطاع المطري الطويل وجفاف التربة وتفككها، توقع طقس العرب  أن تتعرض  المناطق السابق ذكرها لنشاط السحب الرعدية التي قد تترافق بالرياح الهابطة، حيث من المتوقع نشوء العواصف الرملية في بعض المناطق بشكل محلي، تترافق بتدنِّ كبير في مدى الرؤية الأفقية. 

كما أرجع الموقع هذه التقلبات الجوية المُتوقعة لوجود امتداد لمنخفض البحر الأحمر بالتزامن مع اقتراب حوض علوي بارد من شمال غرب المنطقة ونواحي شمال مصر، يعمل على تولُد لحالة من عدم الإستقرار الجوي ونشوء السُحب الركامية الرعدية الماطرة في العديد من المناطق. 

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