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3 علامات.. الفرق بين الإصابة بنزلة برد وفيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:02 م
نزلات البرد وكررونا
نزلات البرد وكررونا
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حياة عبد العزيز
بينما نستعد لموسم البرد الشتوي، نواجه نشاطا مخيفا لـ فيروس كورونا COVID-19.

يعتبر تحديد أعراض نزلات البرد وأعراض فيروس كورونا أمرًا شاقًا ، لكن الدكتورة سارة جارفيس لديها نصائح حول كيفية التفريق بين الاثنين، وهناك ثلاث علامات تشير إلى إصابتك بنزلات البرد وليس COVID-19.


ووفقا لموقع "express"، سيكون من المتوقع ربط أعراض نزلات البرد بـ فيروس كورونا COVID-19 ، كلاهما شديد العدوى، ويبدأ من الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن ينتقل عن طريق الهواء أو من خلال لمس الأسطح، يمكن أن تظهر أيضًا بعض الأعراض الجسدية المماثلة، مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والصداع والسعال.


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ولكن هناك ثلاث علامات يمكن أن تظهر في نزلات البرد وهي أقل شيوعًا مع COVID-19 ، وفقًا للدكتور جارفيس.

وكشفت: "سيلان الأنف أو انسداده أو التهاب الحلق أقل شيوعًا عند الإصابة بالفيروس التاجي كورونا COVID-19 منه مع نزلات البرد.

وأشارت إذا كانت لديك هذه الأعراض ولكنك لا تعاني من الحمى ، فإن السعال المستمر الجديد (السعال لأكثر من ساعة أو ثلاث نوبات سعال كبيرة على الأقل في غضون 24 ساعة) أو فقدان (أو تغيير) حاسة الشم أو ذوقك ، لست بحاجة إلى عزل نفسك واختبار COVID-19. 

قال الدكتور جارفيس إن العديد من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يعانون أيضًا من إرهاق عميق ومشاكل في التنفس ، وهي أقل شيوعًا مع نزلات البرد.

وأضافت: "بشكل عام ، يعتبر احتقان الأنف والعطس وسيلان الأنف أكثر شيوعًا من نزلات البرد الشائعة ويمكن أن تظهر الأعراض بعد يومين إلى ثلاثة أيام من التعرض، وتستمر بضعة أيام فقط وعادة ما تكون أكثر اعتدالًا.

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