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حلم أصبح حقيقة.. أشرف حسين: جامعة الملك سلمان من الجيل الرابع.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:24 م
جامعة الملك سليمان
جامعة الملك سليمان
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إبراهيم القادري

قال أشرف حسين رئيس جامعة الملك سليمان ، إن افتتاح جامعة الملك سليمان هو انتصار جديد في طريق التعليم العالي ضمن مجموعة من الانجازات التي شهدتها مصر علي مدار الـ6 سنوات السابقة .

وأضاف حسين خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، ان "جامعة الملك سليمان كانت بالنسبة لنا حلم وكنا نتمنى رؤية جامعة بهذه الامكانيات"، مؤكدا أن جامعة الملك سليمان هي جامعة من الجيل الرابع وتتميز بوجود فراغات ابداعية ونحاول عمل منتج في هذه الجامعة علية شعار صنع في مصر .

واوضح حسين ، ان عمل المنتج يحتاج الى عمل بحث وتطوير وحتي يكون هناك بحث وتطوير يجب ان يكون هناك برامج أكاديمية وتتميز بالحداثة و تخدم سوق العمل .

وتابع : أن الكليات داخل جامعة الملك سليمان مبنية علي مراكز معلومات حتى تساعدنا علي عمل فصول ذكية، وهذا الفصل يكون متعدد الأغراض ومنها تدريس محاضرات او عمل تدريبات عملية بداخلها .

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