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رياضة

الدوري المصري.. المقاولون العرب يتقدم على بيراميدز 2-1 فى الشوط الاول

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:27 م
لقاء المقاولون العرب
لقاء المقاولون العرب وبيراميدز
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسان الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري .

تمكن محمود السيد من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "10 "، من خلال الإنفراد بحارس مرمي نادي بيراميدز ليتمكن من وضعها بسهوله لتسكن الشباك.
وتمكن كريم مصطفي في الدقيقة "24"، من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي بيراميدز من خلال تمريرات متتالية داخل منطقة الجزاء تمكن من وضعها بكل سهولة لتسكن الشباك.
وعاد بيراميدز في الدقيقة   "40"، ليتمكن من  وضع الهدف الأول عن طريق محمد فتحي من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك نادي المقاولون العرب .


وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-
أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد ، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيري ، طاهر محمد طاهر.

بينما جاء تشكيل بيراميدز :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون

خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى -  - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: حسام غانم 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق - إبراهيم عادل 

ويقود مسئولية الفريق خلال المباراة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة.

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