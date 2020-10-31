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اقتصاد

عضو غرفة الاسكندرية التجارية: القطاع الخاص المصري قادر على إعادة إعمار العراق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:30 م
الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
كشف محمد الحصري، عضو غرفة الأسكندرية التجارية، وعضو الوفد المصري المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة العراقية بغداد، أن القطاع الخاص المصري قادر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إعادة إعمار العراق بذات الوتيرة التي شهدتها مشروعات مصر القومية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي زيارة لدولة العراق على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك، ويرافق الوفد الحكومي وفدًا لرجال الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

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وأشار "الحصري"، إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح أكد خلال لقاءه بكامل أعضاء الوفد المصري، بحضور مصطفى الكاظمي والدكتور مصطفى مدبولي رئيسا الوزارء بكلا البلدين ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتحديدًا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق، لافتًا إلى أن الوفد المصري أكد للرئيس العراقي أن القطاع الخاص فى مصر يستطيع أن ينفذ كافة المشروعات المطروحة وفى اسرع وقت ممكن وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء لدولة العراق، التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

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