عضو غرفة الاسكندرية التجارية: القطاع الخاص المصري قادر على إعادة إعمار العراق

كشف محمد الحصري، عضو غرفة الأسكندرية التجارية، وعضو الوفد المصري المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة العراقية بغداد، أن القطاع الخاص المصري قادر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إعادة إعمار العراق بذات الوتيرة التي شهدتها مشروعات مصر القومية خلال السنوات القليلة الماضية.
وبدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي زيارة لدولة العراق على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك، ويرافق الوفد الحكومي وفدًا لرجال الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء لدولة العراق، التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.
وبدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي زيارة لدولة العراق على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك، ويرافق الوفد الحكومي وفدًا لرجال الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
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ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء لدولة العراق، التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.