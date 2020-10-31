عضو غرفة الاسكندرية التجارية: القطاع الخاص المصري قادر على إعادة إعمار العراق

اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.. مدبولي يوقع اتفاقيات مع الكاظمي في بغداد.. ومصر تناقش إنشاء مركز تجاري لمنتجاتها في العراق