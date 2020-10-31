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المشروب الأخضر.. سر رشاقة كيد ميدلتون

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:41 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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حياة عبد العزيز
حازت كيت ميدلتون  دوقة كامبريدج ، على إعجاب الكثيرين بسبب مظهرها المذهل، بما في ذلك قوامها الرشيق والممشوق، على الرغم من أن لديها ثلاثة أطفال ، إلا أنها في حالة جيدة، وتساءلت الكثير من الفتيات أي دوقة تتبع النظام الغذائي لمعدتها المسطحة؟

لطالما كانت كيت ميدلتون من محبي اللياقة البدنية ، حتى أنها انضمت إلى نادي للجري في الجامعة ولعب الهوكي في المدرسة، ولكن ، حتى مع حبها للرياضة ، تتمتع دوقة كامبريدج بشخصية رشاقة بشكل غير عادي وبطن مسطح لأم تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لثلاثة أطفال.


وقد ترددت شائعات عن اتباع نظام دوكان الغذائي في الماضي ، وهو نظام غذائي غني باللحوم وقليل الكربوهيدرات.

وأشار تقرير جديد وفقا لموقع "express"، أن أحد عناصر نظام الدوقة الغذائي هو العصير الأخضر.

ووفقا للتقرير أن كيت ميدلتون تتناول العصير الأخضر يوميا في الصباح,

هناك عدد من الفوائد لشرب العصير الأخضر بما في ذلك إنقاص الوزن وتحسين الهضم وتقليل الالتهابات، حيث يمكن لبعض العصائر الخضراء تسريع عملية التمثيل الغذائي بفضل مكوناتها.

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طريقة عمل العصير الأخضر 

1- وضع في الخلاط الكهربائي شاي الماتشا الياباني، سبانخ، كزبرة وتوت أزرق.

2- خلط المكونات مع بعضها البعض، وتصفيته جيدا.

3- شرب المشروب يوميا في الصباح أو قبل النوم.

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