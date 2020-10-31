بيرى محمد تكتب: خدعوك فقالوا «كورونا» أو الحياة

لا اخفي علي حضراتكم قولا انني منذ تفشي وباء كوفيد ١٩ المسمي اعلاميا بكورونا بالعالم ونحن نعيش صراعا فكريا كبيرا بين العقليات والثقافات وايضا الطبقات المختلفة.





لنجد في نهاية الامر المواطن المصري البسيط يعيش صراعا فكريا يؤثر تأثيرا بالغا علي،حياته المعيشية ..





الاختلاف الكبير بين الاوساط المجتمعية في الوقت الحالي بين اطياف الشعب المصري واختلاف الآراء جعل هناك انقساما مابين استمرار الحياة والتأقلم مع كورونا في ظل اعلان النتائج من قبل وزارة الصحة يوميا بالانخفاض المعدل ....و ما بين الهلع الذي اصاب الشارع المصري بالخوف من حدوث موجة تانية تجعلنا في غلق للبلاد من جديد ...





وكانت هذه الآراء مابين اوساط وطبقات مختلفة فمن له دخل ثابت او عمل حكومي او مصدر رزق دائم ينادي بغلق البلاد كاجراء احترازي....وماذا عن البقية؟؟؟؟!!!





وماذا عن مصدر رزق تم اغلاقه اكثر من ثلاثة اشهر ونحن الان في محاولات مستميتة لاسترجاع الاوضاع الاقتصادية لما قبل الغلق ....

انا اري انه لايتوجب ابدا ان ننادي بهذا الطلب مهما كان الطبقة التي ننتمي لها ولكن علينا انا نأخد الاجراءات الاحترازية وحسب بمعني.





انه من يري ان هناك خطورة علي ذهاب اطفاله للمدارس لايذهبوا ولن يفصلوا علي اية حال في ظل تلك الاوضاع ولكن لاتنادي بوقف المدارس لان هناك بالطبع من يري من ذهابه للدراسة استفادة ..





من يري خطورة للذهاب للنادي لايذهب ولايمارس الرياضة له مطلق الحرية ولكن لا ينادي بوقف الانشطة الرياضية لان ببساطة هناك من يفتح بيوت من دخله من هذا النشاط وليس الموضوع ترفيه او تحقيق بطولة وحسب.





من يري خطورة علي ذهابه للعمل ولديه مخاوف من الاصابة بالفيرس يلتزم منزله ولكن لايطالب غلق الاشغال لان هناك حياته سوف تقف بوقف عمله ...





فكم من مصنع وشركه تم غلقهم في خلال ٣شهور توقف كم من رجل اعمال صفي عمالته بدعوي الاقتصاد لايتحمل ...





كفاكم احبتي المطالبة بشئ لاتعرفون عواقبه فمن السهل جدا ادارة والتحكم في نظام حياتك لتحمي نفسك من الاصابة ...ولكن غيرك له الله لا يستطيع اخذ هذا القرار لالتزامته الضرورية ...





واخيرا ليس معني دخول الدول الاوربية مرحلة تانيه ان الدول العربية سوف يطبق عليها هذا وذلك لانهم يسجلون يوميا معدلات اصابة يوميا كبيرة جدا تتجاوز ١١٠٠٠ حفظ الله بلادنا العربية منها ومصرنا الحبيبة ...





فخبر فتح الحرم المكي بعد غلقه سبعة اشهر واقامه السلام فيه كان خبر مبشر جدا ويضرب مثال ان الله خير حافظ وحامي للامم الاسلامية .

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فهذا وعد الله لنا ولمصرنا الحبيبة "وادخلوها امنين"





حفظ الله مصر وشعبها وجميع الامم الاسلامية ولاتجدع صراع كورونا والحياه يجعلهم يخدعوك ويقولوا اوقفوا الحياة .فكم من وباء كوليرا وطاعون وغيرهم علي مر العصور عبروا وحفظ الله مصر رحم الله كل متوفي وعفي الله كل حي أحبتي .