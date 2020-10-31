لراغبي دراسة اللغة الإسبانية.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكورس جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز بكورس اللغة الاسبانية.





وقد حددت الكلية يوم الأحد الموافق 1/11/2020 موعدا لتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بكورس اللغة الاسبانية وتستمر أعمال تلقى الطلبات لمدة اسبوع .





وننشر لكم فى "صدى البلد " الاوراق المطلوبة التقديم فى الكورس :

- صورة من بطاقة الرقم القومي





- صورة شخصية





- مبلغ 400 جنيه رسوما





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وطلبت الجامعة والمركز من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب الالتحاق بالكورس.





واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.











