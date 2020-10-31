تركيا تلملم آثار زلزال إزمير وتحصي أضرارها.. ارتفاع حصيلة الضحايا واستمرار البحث عن ناجين|شاهد

- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35





- استمرار أعمال البحث لإنقاذ المفقودين





- انهيار عشرات المباني.. وأردوغان يعد بتوفير منازل للمتضررين





ليلة دامية شهدتها تركيا إثر زلزال ضرب مدينة إزمير جنوب غربي البلاد، وشعر به السكان في اليونان، حيث تواصل فرق الإنقاذ عن ناجين وسط حطام المباني المدمرة، بعد أن خلفت الكارثة عشرات القتلى ومئات الجرحى.





ووصل عدد قتلى الزلزال الذي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر، إلى 35 ضحية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى ما يزيد على 804.





كما تسبب الزلزال في تسونامي جزئي اجتاح سواحل تركيا واليونان، ما خلف أضرار مادية ضخمة معظمها في منطقة إزمير، بينها سقط جدار في جزيرة ساموس اليونانية أسفر عن مقتل طالبين بإحدى المدارس.





وحتى اللحظة، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في إزمير وسط حطام نحو 26 مبنى دمرت بفعل الزلزال.





وأفادت السلطات التركية بإنقاذ نحو 100 شخص من تحت الأنقاض بعد 26 ساعة على زلزال إزمير.





فيما قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 381 مصابا يتلقون العلاج بينهم 25 في العناية المركزة.





وحصد مقطع فيديو لسيدة ناجية وأطفالها من وسط الحطام، مشاركات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي.





كما أظهر مقطع فيديو المياه وهي تجتاح شوارع إحدى بلدات إزمير، ويظهر فيه الدمار الواسع الناجم عن الزلزال.





من جانبه وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوفير منازل جديدة لضحايا زلزال إزمير الذين دمرت منازلهم.





وقدم أردوغان الشكر للدول التي أعربت عن تعازيها وعرضت المساعدة على تركيا، قائلا إن حكومته تسيطر على الوضع بالكامل.





وأفادت التقارير بوجود 180 شخصا على الأقل، محاصرين تحت الأنقاض في إزمير، وسط استمرار أعمال البحث.





بينما أعربت المعارضة عن حزنها، جرار الأضرار البالغة للزلزال، موضحة أن مدن تركيا غير مستعدة لمثل هذا الحادث.





وعلقت السلطات التركية جميع الأنشطة التعليمية في منطقة إزمير ولمدة أسبوع، بسبب الأضرار المادية في عشرات المباني.





كانت المملكة العربية السعودية أعربت عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه.





وتمنت وزارة الخارجية السعودية من الله أن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.





وتسبب الحادث في انفراجة سياسية أخرى، حيث هاتَفَ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية الزلزال.





وقال رئيس وزراء اليونان في تغريدة على "تويتر": "اتصلت منذ قليل بالرئيس أردوغان للإعراب عن تعازيي بالخسارة المأساوية للأرواح جراء الزلزال الذي ضرب كلا بلدينا".





وتابع "أيا كانت الخلافات بيننا.. هناك أزمنة يجب خلالها على شعبينا الوقوف إلى جانب بعضهما بعضا".



