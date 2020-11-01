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اقتصاد

الحكومة تقترض 50 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. اعرف السبب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تعتزم الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الإقتراض من الجهاز المصرفي المحلي؛ لتدبير احتياجاتها التمويلية بالموازنة العامة العامة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية؛ إن عملية الإقتراض ستتم علي مدار 3 أيام في صورة عطاءات من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

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ذكر التقرير إن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي المصري، لقيامه بدور المرتب لصفقات طرح أذون وسندات الخزانة علي مدار 3 عطاءات دورية خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.

اشار التقرير إلي أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال "91،266،182،364" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، خلال يومي الخميس والأحد.

ذكر التقرير إنه من المقرر  بيع أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، كما سيتم بيع أجلي 182 و 364 يوما بـ 21 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

اوضح التقرير إنه سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.

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