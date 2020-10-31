صلاح البلك: أهالى سيناء كانوا ينتظرون ما يحدث الآن من تنمية شاملة.. فيديو

وأشار البلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، إلى انه تم تجديد شبكة المياه بالعريش بتكلفة تقدر بمليار جنيه، وأصبحت المياه تصل للأهالى بشكل منتظم.

وتابع قائلا: "عشان تعرفوا اهمية تجديد شبكة المياه ومحطات التحلية لازم الناس تعرف أن المياه كانت تصل لأهالى العريش مره واحد فى الاسبوع لمدة ساعتين فقط".

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في مدينة سيناء، خلال حضور مجموعة من الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتم افتتاح طريق النفق-رأس النقب ، ومشروع مطار البردويل الدولي ، ومحطة تحلية مياة البحر بالعريش ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور ، و افتتاح التجمع البدوي بمدينة نخل ، والتجمع البدوي بالنسيلة ، و التجمع التنموي بـ مدينة نخل.









وعلق الرئيس السيسي، على مشروعات الجامعات ، أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود نحو 400 مليار جنيه.





وأكمل الرئيس السيسي: " نحن مستمرين في تضيق الفجوة المتواجدة ، مشيرا إلى أن خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب أمالنا وأحلامنا".





وأوضح: "لدينا 30 ألف طالب يتعلم في الخارج وهذا عبء على الأهالي، ولهذا هم يتمنون وجود جامعات مصرية لتقليل هذا العبء".