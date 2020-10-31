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رياضة

مركز شباب النصر يستضيف متضرري عقار عزبة نادي الصيد بالإسكندرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:07 م
مركز شباب النصر يستضيف
مركز شباب النصر يستضيف متضرري عقار عزبة نادي الصيد
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ريهام بكير
أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وبالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر، إجراءات تنفيذ 3 مخيمات، في مركز شباب النصر، بمنطقة وسط؛ لإيواء عدد من المواطنين من قاطني إحدي العقارات في عزبة نادى الصيد بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعرض العقار المقيمين به إلى الميل، وذلك خوفا على أرواحهم، وتوفيرا لأماكن مؤقتة لهم للإقامة، لحين حل مشكلة ميل العقار. 

ووصل عدد المقيمين بالمركز حتى الآن، 19 فردا من الأسر التى كانت مقيمة بالعقار المتضرر. 

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية فى جميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في حل أي أزمات طارئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

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