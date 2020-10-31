AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اختراق الخارجية الكويتية.. والوزارة تهدد بإجراءات رادعة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:06 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
اعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن اتخاذها للاجراءات القانونية المناسبة؛ لردع كل محاولة لبيع (باركود) خدمات الادارة القنصلية، حرصا منها على رصد ومنع الاعمال المخالفة للقانون.

جاء ذلك، في بيان صحفي للوزارة، تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.

وبدوره، افاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الوزير المفوض سامي الحمد، في البيان، بأن الوزارة تتابع عن كثب، الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية، وتحرص على تنظيمها وتطويرها؛ خدمة للمراجعين.

وزعم "الحمد"، انه تم في وقت سابق، رصد محاولات، قام بها بعض الأشخاص لبيع الباركود، مؤكدا انه «تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».

كما حذر من مغبة القيام بمثل تلك الأعمال المخالفة للقانون واللوائح المنظمة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل طلمبة رصيف غير مرخصة بطريق بني سويف الفيوم الجديد

محافظ القاهرة محذرا أصحاب البناء المخالف: إزالات فورية أول أكتوبر

ضبط شركة دعاية وإعلان بالجيزة تبث مجموعة من القنوات الفضائية بدون ترخيص

محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

أعلن عنها على مواقع التواصل.. ضبط شخص يروج لبيع أدوية مهربة جمركيا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

حركة لا إرادية نقوم بها قد تسبب سكتة دماغية

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة رسميا بضم بيكهام من وادي دجلة

نشرة المرأة والصحة.. مشروب يومي يسد الشهية لمدة 3 ساعات.. ديانا هشام على البحر رفقة خطيبها

أول رد فعل من السديس بعد محاولة اقتحام المسجد الحرام

أخبار الفن.. تفاصيل زواج درة.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي.. رانيا منصور تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي

رئيس النواب العراقي لـ مدبولي: ليس لنا إلا أن نكون في مركب واحد متعاونين لتجاوز الصعاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. انطلاق بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين| شاهد

3 أيام تفصل أمريكا عن لحظة الصفر.. رعب من حرب كبرى ليلة الانتخابات.. ومسئولو الأمن: نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة.. صور

للستات بس .. 8 تمارين لعلاج المشاكل الصحية والجنسية