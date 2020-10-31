اختراق الخارجية الكويتية.. والوزارة تهدد بإجراءات رادعة

اعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن اتخاذها للاجراءات القانونية المناسبة؛ لردع كل محاولة لبيع (باركود) خدمات الادارة القنصلية، حرصا منها على رصد ومنع الاعمال المخالفة للقانون.
جاء ذلك، في بيان صحفي للوزارة، تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.
وبدوره، افاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الوزير المفوض سامي الحمد، في البيان، بأن الوزارة تتابع عن كثب، الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية، وتحرص على تنظيمها وتطويرها؛ خدمة للمراجعين.
وزعم "الحمد"، انه تم في وقت سابق، رصد محاولات، قام بها بعض الأشخاص لبيع الباركود، مؤكدا انه «تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
كما حذر من مغبة القيام بمثل تلك الأعمال المخالفة للقانون واللوائح المنظمة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.