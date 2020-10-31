اختراق الخارجية الكويتية.. والوزارة تهدد بإجراءات رادعة

اعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن اتخاذها للاجراءات القانونية المناسبة؛ لردع كل محاولة لبيع (باركود) خدمات الادارة القنصلية ، حرصا منها على رصد ومنع الاعمال المخالفة للقانون.





جاء ذلك ، في بيان صحفي للوزارة ، تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.





وبدوره ، افاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ، الوزير المفوض سامي الحمد ، في البيان ، بأن الوزارة تتابع عن كثب ، الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية ، وتحرص على تنظيمها وتطويرها؛ خدمة للمراجعين.





وزعم "الحمد" ، انه تم في وقت سابق ، رصد محاولات ، قام بها بعض الأشخاص لبيع الباركود ، مؤكدا انه «تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».



