زعيم الأغلبية البرلمانية: فئة مدمرة حاولت خطف مصر بشتى الأسلحة ولا يستطيع أحد هز ثقة المصريين

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمرشح على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر الدكتور عبد الهادى القصبى ،خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمركز زفتى بحضور مرشحى القائمة ومرشحى الفردى، أن مدينة زفتى في الغربية أهدت مصر قامات كثيرة فهي من أنجبت زعيم الامة سعد زغلول.





وتابع القصبى :لذلك أقول الي شعب زفتي القضية ليست قضية انتخابات.. فالانتخابات ستنتهي.. لكن فئة مدمرة بمصر حاولوا خطفها بجميع الاسلحة وعندما فشلوا حاولوا توجيه سلاح الفتن واليأس وعاوزين يهزوا ثقة المصريين في مصر بترويج الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها ولكن المصريين اللي الناس بتحاول تهزهم هما اللي بنوا قناة السويس في سنة واحدة وبنو ١٠٠٠ مشروع سكني ب ١٠٠ مليار جنيه".





وأضاف القصبي: علي كل نائبد تقدم لحمل الأمانه لابد أن يتقي الله في البلاد والعباد.. وكل شخص فينا عليه أن يتقى الله في موضعه وكلنا مسئولون عن هذا البلد وعندنا مسئولية وطنية.. ومحدش يفتكر ان البلد دي هتضيع وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع هذه البلد أبدا.