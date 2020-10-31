تغريم منتج "كريزي تاكسي" 30 ألف جنيه لهذا السبب

حرر حى الدقى بالجيزة، محضرا لمنتج برنامج "كريزى تاكسى" وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لتصويره حلقات برنامج جديد بدون الحصول على تصريح من الحى أو موافقة مسبقة.





وضبطت أجهزة حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، سيارات التصوير الخارجى والكاميرات خلال تصوير البرنامج الجديد بشوارع الحى، وتم تحرير محضر ومطالبته بسداد الغرامة المالية وقدرها 30 ألف جنيه.





وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، أنه تم ضبط فريق انتاج البرنامج أثناء التصوير دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات، رغم تحذير حى الدقى لمنتج البرنامج بالإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قبل بدء التصوير.