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محافظات

تغريم منتج "كريزي تاكسي" 30 ألف جنيه لهذا السبب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:21 م
مقدم كريزي تاكسي
مقدم كريزي تاكسي
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عبد العزيز جمال
حرر حى الدقى بالجيزة، محضرا لمنتج برنامج "كريزى تاكسى" وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لتصويره حلقات برنامج جديد بدون الحصول على تصريح من الحى أو موافقة مسبقة.

وضبطت أجهزة حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، سيارات التصوير الخارجى والكاميرات خلال تصوير البرنامج الجديد بشوارع الحى، وتم تحرير محضر ومطالبته بسداد الغرامة المالية وقدرها 30 ألف جنيه.

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، أنه تم ضبط فريق انتاج البرنامج أثناء التصوير دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات، رغم تحذير حى الدقى لمنتج البرنامج بالإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قبل بدء التصوير.
 
وأوضح أنه تم بالفعل سداد الغرامة المقررة، وقيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرصد المخالفات .

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