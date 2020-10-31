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تعليم

للمستجدين بتجارة حلوان.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة  لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى  للعام 2020 .2021 ، كما اعلنت  ضرورة التسجيل بالبريد الخاص بالجامعة للتسجيل بمنظومة التعليم الالكترونى لهذا العام و ذالك عبر هذا الرابط :  http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail .  


ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية  وهى:

- بطاقة الترشيح  الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.

- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

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وقد نوهت ادارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا الى انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها.

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