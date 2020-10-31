للمستجدين بتجارة حلوان.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت كلية التجارة بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام 2020 .2021 ، كما اعلنت ضرورة التسجيل بالبريد الخاص بالجامعة للتسجيل بمنظومة التعليم الالكترونى لهذا العام و ذالك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail .
ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:
- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.
-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.
- بطاقة 6 جند للذكور.
- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.
- 5 صور من البطاقة الشخصية.
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