لمدة 3 أشهر.. السودان تفرض الطوارئ وحظر التجوال بأحد مناطق ولاية كردفان

أصدر والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم، مرسوما مؤقتا يقضى بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير التابعة لولاية جنوب كردفان القطاع الشرقي في نطاق حدودها الجغرافية المبنية بأمر تأسيسها الذي بموجبه أنشئت.





وذكرت وكالة الأنباء السودانية ان هذا المرسوم يسري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.





وأفادت الوكالة ان المرسوم قيد حركة المرور للمركبات العامة والخاصة وتنقل المواطنين في المحلية من الساعة السادسة مساء الي السادسة صباحًا إضافة الى إغلاق المحلات التجارية بالأسواق والأحياء مع حظر التجوال داخل المدينة والقرى الكبيرة.





فيما استثني القرار الأجهزة الأمنية والعدلية والمؤسسات الخدمية.



