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فن

أروى جودة: والدتي من محبي المسلسلات الطويلة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
اروى جودة
اروى جودة
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محمد نحلة
كشفت الفنانة أروى جودة عن رأيها في زيادة أعداد المسلسلات القصيرة والمختلفة في أفكار حلقاتها خلال الفترة الماضية.

وقالت أروى جودة لـ"صدى البلد": "هناك عدد من الجمهور يحب المسلسلات القصيرة، والقصص الجديدة، وآخرون يحبوا المسلسلات الطويلة، مثل والدتي، المهم في النهاية أن يكون هناك تنوع في الأعمال يرضي كل أذواق الجمهور.

كانت أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة لـ"صدى البلد"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".

وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.

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