نواب: مجلس الشيوخ إضافة للحياة السياسية فى مصر .. ومهمته تتمثل فى إعداد القوانين والنظر فيها للعرض على البرلمان

وكيل دينية النواب: مجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى بجانب البرلمان

نائب: مجلس الشيوخ سيدرس مشروعات القوانين بشكل مستفيض قبل عرضها على البرلمان

برلمانى: مجلس الشيوخ يساعد "النواب" ويقلل مدة نظر القوانين









أكد عدد من النواب أن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب ويقلل مدة نظر القوانين ، وسيكون إضافة للحياة السياسية فى مصر، خاصة أنه موجود فى معظم دول العالم، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له بالغ الأثر أيضا فى تقديم المقترحات والحلول لكافة القضايا المجتمعية، وسيراعى المشاكل التى تعتلى أداء العمل الحكومة، كما أوضحوا أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة مشروعات القوانين بشكل مستفيض قبل عرضها على البرلمان ، بحيث يتم مناقشتها بشكل متوازن يراعى كافة الأبعاد وحتى لايكون بهذه القوانين أى ثغرات قانونية.









فى البداية قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن مجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى بجانب البرلمان لبحث و مراجعة القوانين التى ستقدم لمجلس النواب.





وأشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له بالغ الأثر أيضا فى تقديم المقترحات والحلول لكافة القضايا المجتمعية ، وسيراعى المشاكل التى تعتلى أداء العمل الحكومة.





وقال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ الحالى به قامات ومتخصصين وأكاديميين وتربويين، مشيرا إلى أنه متفائل بوجود مجلس الشيوخ فى أحوج مصر فى حاجة إلى كل ما هو إيجابى حتى تنهض الدولة.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة مشروعات القوانين بشكل مستفيض قبل عرضها على البرلمان ، بحيث يتم مناقشتها بشكل متوازن يراعى كافة الأبعاد وحتى لايكون بهذه القوانين أى ثغرات قانونية.





وقال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك أهمية كبيرة لمجلس الشيوخ ، تتمثل فى إعداد القوانين والنظر فيها ، بحيث تكون مؤهلة لتمريرها على مجلس النواب.





وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب ويقلل مدة نظر القوانين ، وسيكون إضافة للحياة السياسية فى مصر ، خاصة وانه موجود فى معظم دول العالم.





تعقد لجنة ضياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها غدا الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة اقتراح الامانة العامة حول اللائحة الجديدة و كان الاجتماع الماضي قد انتهى من مناقشة ٦٥ مادة ليصل عدد المواد التى تم الانتهاء منها الي ١٠٠ ماده

و كانت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، قد اشارت الي الجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم اليوم الذي دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة ٦٥ مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم اقرارها الى 100 مادة.

وقالت فيبى، إن اللجنة تناولت في مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.



