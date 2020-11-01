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سيارات

أهمية نظام التعليق في السيارة وتأثيره على الركاب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن نظام التعليق من أبرز الأنظمة في السيارة ، لأنه يقوم بالعديد من الوظائف الهامة ، ومنها امتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ، ومنع وصولها إلى مقصورة السيارة .

كما تتكون أنظمة التعليق في السيارات من عدة أجزاء ، منها ممتص الصدمات والنوابض ، والمقصات ، والإطارات ، وغيرها .

ويعد نظام التعليق المتكيف من أفضل هذه الانظمة ، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدس s  class ، أي طراز من رولز رويس ، وذلك بالإضافة إلى السيارات الرياضية ، ويساهم في جعل تجربة ركوب هذه السيارات فائقة الراحة بحيث يعزل الركاب عن الطريق بشكل شبه كلي .

كما يعتمد نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات أو رادار يعمل على مسح الطريق امام السيارة ، وذلك من أجل الكشف عن أي حفر أو مطبات تؤدي إلى اهتزاز المقصورة ، وهو ما يؤدي إلى راحة الركاب .

أما في حال اكتشاف النظام لأي شائبة امام السيارة ، فالنظام يقوم بتحديد أفضل طرية لمرور السيارة من فوقه بدون حدوث أي اهتزاز ، كما انه يعدل وضعية اجزائه .

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