أهمية نظام التعليق في السيارة وتأثيره على الركاب

من المعروف أن نظام التعليق من أبرز الأنظمة في السيارة ، لأنه يقوم بالعديد من الوظائف الهامة ، ومنها امتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ، ومنع وصولها إلى مقصورة السيارة .



كما تتكون أنظمة التعليق في السيارات من عدة أجزاء ، منها ممتص الصدمات والنوابض ، والمقصات ، والإطارات ، وغيرها .



ويعد نظام التعليق المتكيف من أفضل هذه الانظمة ، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدس s class ، أي طراز من رولز رويس ، وذلك بالإضافة إلى السيارات الرياضية ، ويساهم في جعل تجربة ركوب هذه السيارات فائقة الراحة بحيث يعزل الركاب عن الطريق بشكل شبه كلي .



كما يعتمد نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات أو رادار يعمل على مسح الطريق امام السيارة ، وذلك من أجل الكشف عن أي حفر أو مطبات تؤدي إلى اهتزاز المقصورة ، وهو ما يؤدي إلى راحة الركاب .



أما في حال اكتشاف النظام لأي شائبة امام السيارة ، فالنظام يقوم بتحديد أفضل طرية لمرور السيارة من فوقه بدون حدوث أي اهتزاز ، كما انه يعدل وضعية اجزائه .

