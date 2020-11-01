نواب يوجهون رسالة للمواطنين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات المجلس: على الناخبين أن يكونوا إيجابيين ويتركوا السلبية

برلماني: أقول للمواطن صوتك أمانة لمن يستحق

صوتك شهادة أمام الله.. برلماني يطلق مبادرة لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب

نائبة توجه رسالة للمواطنين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب





وجه عدد من النواب رسالة إلى المواطنين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أكدوا أن المواطنين لديهم وعى ومسئولية، ونقول للناخب "صوتك أمانة لمن يستحق"، كما أشاروا إلى أننا أصبحنا فى مرحلة النضوج السياسى، وهناك مشاركة من المجتمع فى الجانب السياسى والحزبى، وعلى كل مواطن أن يضع صوته فى المكان المناسب.





فى البداية قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه سعيد بتجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على هذه الانتخابات كان معقولا، على الرغم من أنه كان أقل من المتوقع، كما أن المرحلة الأولى من الانتخابات تمت بنجاح.





ودعا الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين للنزول للإدلاء بصوتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وأن يكونوا إيجابيين ويتركوا السلبية.





كما طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المواطنين أن ينتخبوا ويقولوا رأيهم بصراحة ، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم وعى ومسئولية ، وأقول للناخب "صوتك أمانة لمن يستحق".





وأطلق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، دعوة وطنية لجموع الشعب المصري من أجل المشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب 2020 والتي بدأت السبت للمصريين في الداخل للمرحلة الأولى.





وقال الجندي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مازالت أمامكم الفرصة للنزول والمشاركة الإيجابية الفعالة في اليوم الثاني والأخير لاختيار نوابكم بالمجلس الجديد.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عدم المشاركة يحرم المواطن من حق اختيار من يمثله بالفعل، قائلا: "وإذا كنت معترضا على تشكيل وأداء نوابك السابقين فالفرصة أمامك للتعبير عن رأيك وقناعتك كي لا تضطر للانتظار 5 سنوات أخرى لتغيير المجلس".





وتابع المهندس حازم الجندي: "لا تنساق لمن يحاول إقناعك ويروج شائعات بأن الانتخابات محددة النتائج مسبقا.. الصوت ملك لك وحدك وكن على يقين بأن ما يتم ترويجه من أكاذيب وإشاعات هدفه ضرب للعملية السياسية بمصر وإظهار عزوف الناخبين عن المشاركة".





واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "عدم نزولك يهيئ الطريق تماما لهؤلاء الذين لا تريدهم ويفسح الطريق أمام اختيارات لا تريدها أنت.. انزل واختار بنفسك من تريده ولا تلتفت للشائعات".





ووجه رسالة للناخبين قائلا: "إذا لم تشارك ليس من حقك الاعتراض على أداء مجلس النواب فأنت الذي تركت حقك في الاختيار وعليك أن ترضى بما اختاره باقي الناخبين لك، وهذه هي الديمقراطية وعليك الانتظار 5 سنوات أخرى للتغيير".





واختتم عضو مجلس الشيوخ: "في النهاية صوتك ورأيك الأمين هو شهادة أمام الله في أن تختار الشخص الذي تراه مناسبا طبقا لقناعتك ووجهة نظرك وأولويات اختيارك له وهو ما يمليه عليك ضميرك فعليا، المهم في النهاية هي المشاركة أيا كان اختيارك وقناعتك".





ووجهت النائبة الدكتورة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان رسالة للمواطنين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتى تبدأ يومى السبت والأحد المقبلين.





وطالبت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الناخبين بضرورة النزول فى الانتخابات للإداء بصوتهم ، وان يكون لهم دور إيجابى فى العملية الإنتخابية ، وأن يتم الإختيار بطريقة جيدة.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا أصبحنا فى مرحلة النضوج السياسى، وهناك مشاركة من المجتمع فى الجانب السياسى والحزبى ، وعلى كل مواطن أن يضع صوته فى المكان المناسب.





وكانت قد بدأت انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، كما أجريت الإنتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.





وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.





وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.