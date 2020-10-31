غدا..المالية تبيع أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية غدا الأحد الموافق 1-11-2020؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما، لتمويل العجز بالموازنة العامة.
وقال تقرير صادر عن ادارة الدين العام بوزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لطرح أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.
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وذكر التقرير إنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه، و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.
ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي خزانة اليوم بـ 19 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 31 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من الأسبوع الجاري.
وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري؛ طرح أدوات دين لتمويل عجز الموازنة العامة بقيمة 50 مليار جنيه علي مدي 3 عطاءات دورية.