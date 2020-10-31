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محافظات

شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:55 م
مياه الشرب بالفيوم:
مياه الشرب بالفيوم: تكرم العامل المثالى
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظّمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الفيوم حفلا لتكريم العامل المثالى بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ورؤساء القطاعات ومديرى العموم ورئيس اللجنة النقابية بالشركة وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة للعام الثالث على التوالي.

قال اللواء هشام درة رئيس الشركة إن تكريم العامل المثالى بمثابة تحفيز وتشجيع للعامل المتميز والمؤدى لعمله على أكمل وجه وذلك طبقا للشروط والمعايير التى تم وضعها وعلى أساسها تم اختيار العامل المثالى وهى وان يكون حاصلا على امتياز فى آخر ثلاث سنوات لتقييم الأداء والجدية فى العمل والسمعة الطيبة والتعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق حيث تم تكريم ٤٣ عاملاً من مختلف القطاعات هذا بجانب تكريم العامل المثالى على مستوى الشركة عن طريق القرعة.


كما أشاد رئيس الشركة بجهود عمال الصرف الصحى وأثنى على أدائهم رغم المشاق والمتاعب والصعوبات التي تواجههم وذلك من أجل تلبية رغبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت للحصول على رضا العملاء وكسب ثقتهم والعمل على تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين .

وأكد "دره" أن الهدف الأسمى لنا جميعًا والذى من أجله نحن متواجدون هنا هو خدمة أهالينا داخل كل مكان بمحافظة الفيوم وبالتالى الأداء المتميز والتفانى فى العمل هو شعارنا جميعا من أجل تقديم خدمة جيدة وبأعلى مستوى ويجعلنا مستمرون فى التقدم ورفعة راية الشركة وجعلها فى مصاف الشركات التابعة حيث حققنا المركز الخامس ماليا على مستوى الشركات التابعة ويشهد القطاع التجارى أيضا طفرة كبيرة فى الإيرادات وتحصيل المتأخرات من العملاء الممتنعين عن السداد.
شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي
شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي
شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي
شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي
شركة مياه الشرب في الفيوم تكرم العامل المثالي

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