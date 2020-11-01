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اقتصاد

رؤوف: اقتصاد مصر المتنوع جعل الدولة أكثر قدرة على استيعاب أزمة كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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آية الجارحي
قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من جائحة كورونا نتيجة أن الاقتصاد المصري متنوع ما بين الزراعي والصناعي والخدمي.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ" صدى البلد"، بجانب  عدم توقف الحياة بشكل كامل والاغلاقات الكلية التي حدثت لبعض الدول مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا وأمريكا فى مارس 2020 .

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وتابع : بل علي العكس كانت دولة مصدرة للمواد الغذائية الي اوربا وبعض المناطق العربية والأفريقية وكانت احد الموارد المالية الهامة لخزانة الدولة المصرية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استطاعت خفض الدين الخارجي من 102 مليار دولار إلى 82 مليار دولار .

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف تناول مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 الذي أصدرته مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020.


يكشف المؤشر عن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، وتقييم تعرض الدول لمزيد من المخاطر السلبية، على سبيل المثال: مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع حالة عدم المساواة في الدخل ونقص الغذاء، وانخفاض القدرة على مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، ونقاط الضعف الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية.

وصنف المؤشر مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة؛ لتأتي في المركز الـ 70 من بين 122 دولة، وفي المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت وجاءت فنلندا، والنرويج، وألمانيا في الثلاثة مراكز الأولى كأفضل الدول في المؤشر، في حين جاءت تشاد، وموزمبيق، وزامبيا كأسوأ الدول في المؤشر.

وأثرت جائحة كوفيد-19 على جميع دول العالم بشكل عشوائي؛ حيث شهدت الدول اختلافات كبيرة في كل من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل الأزمة وفي صرامة ومدة التدابير الاحترازية وتأثيرها على قطاعات مثل التوظيف والصناعة؛ ولذلك من المرجح أن تختلف طرق التعافي، ووتيرة الانتعاش.

ويقيم مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد- 19 العوامل التي تمتلكها الدولة وتساعدها على التعافي من خلال 3 محاور رئيسة: مرونة النظام الصحي، والمرونة الاقتصادية، والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية. وتشتمل المحاور الثلاثة على 15 مؤشرًا فرعيًا أبرزهم: قدرات النظام الصحي، الاستعداد للأزمات، مستويات الدين، مرونة سوق العمل، المستويات التعليمية، حركة التجارة الدولية، ومرونة النظام المالي.


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