نتيجة المقبولين في مدن جامعة عين شمس.. غدا

كشف مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن موعد اعلان نتيجة المقبولين من الطلاب للتسكين، منوها انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة قبل التسكين.





وقال المصدر خلال تصريحات لـ صدي البلد ان موعد اعلان النتيجة سيكون بعد غد، 2 نوفمبر، مشيرا إلى أن كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.





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وأكد المصدر ، عن إنتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية للتسكين، وذلك عبر موقع الزهراء.





و أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.