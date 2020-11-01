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تعليم

امتحان تحديد المستوى للرياضيات بهندسة عين شمس ..اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور ضياء خليل عميد  كلية الهندسة بجامعة عين شمس إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية بالعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الجداول الدراسية تعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعات لتجنب التكدس والازدحام داخل قاعات المحاضرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.



وأضاف عميد هندسة، أن الكلية اعتمدت على الدراسة بالعام الجديد بطريقة التعلم عن بعد، والتزمت بكل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الطلاب ضد فيروس كورونا، وذلك بتوفير بوابات التعقيم على البوابات الرئيسة لمداخل الكلية وأجهزة قياس درجات الحرارة للطلاب.


وأوضح ضياء لـ صدى البلد أن أكواد الطلاب الذين سيعقد لهم امتحان تحديد المستوى للغة الانجليزية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا بالرابط التالى:
‏https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...


ويمكن لكل طالب معرفة اللجنة التى سمتحن بها عن طريق QR code الخاص بالطالب والذى يمكن الوصول له من خلال صفحة الطالب. 
فيديو يوضح كيفية الوصول لل QR code بالرابط التالى:
‏https://www.facebook.com/watch/?v=321563525679498



وأشار الي تعليمات الامتحان وهي كالاتي :

١- يتم الدخول على LMS من خلال lms.eng.asu.edu.eg
٢- يتم عمل Login بالبريد الإليكتروني الجامعي وكلمة المرور الخاصة به - فضلًا تأكد من تفعيله.
٣- يتم الدخول على English Placement Test وفتح الرابط الخاص بالامتحان الMCQ
٤- يتم حل الأسئلة وعمل Submit للإجابات وعند الانتهاء والتسليم يتم الضغط على submit all and finish وذلك حتى يتم التصحيح وحساب الدرجة.
٥- يتم فتح الرابط الخاص بالامتحان الWritten 
٦- يتم حل السؤال الظاهر على الشاشة في الورقة الخاصة بالإجابة وتسليمها
وتابع اما بالنسبة لباقى الطلاب سيتم تحديد موعد أخر لامتحان تحديد المستوى للغة الانجليزية بعد استكمال الأوراق المطلوبة.
أما امتحان تحديد المستوى للرياضيات سيتم عقده يوم الأحد وسيتم الاعلان لاحقا عن أكواد الطلاب وموعد ومكان الامتحان

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