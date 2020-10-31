جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ 653 مواطنًا فى قرية بنا أبو صير

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، إلى قرية بنا أبو صير مركز سمنود ، بالتعاون مع محافظة الغربية، نجحت في إجراء الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ 653 حالة من أهالي القرية.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، في بيان له، اليوم السبت، حرص الجامعة على آداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة طنطا في مختلف المجالات والتخصصات.



