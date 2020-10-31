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تعليم

جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ 653 مواطنًا فى قرية بنا أبو صير

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:53 م
قافلة الطبية
قافلة الطبية
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احمد علي
قال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، إلى قرية بنا أبو صير مركز سمنود ، بالتعاون مع محافظة الغربية، نجحت في إجراء الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ 653 حالة من أهالي القرية.
وأكد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، في بيان له، اليوم السبت، حرص الجامعة على آداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة طنطا في مختلف المجالات والتخصصات.

وأضاف الدكتور عماد عتمان،  أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا فى مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ 653 مواطنًا فى قرية بنا أبو صير
جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ 653 مواطنًا فى قرية بنا أبو صير
جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ 653 مواطنًا فى قرية بنا أبو صير

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