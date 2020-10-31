مستشار ترامب السابق: رئيس أمريكا القادم يؤثر على الكرة الأرضية .. والإخوان يدعمون بايدن

أكد المستشار السابق للرئيس الامريكي ترامب الدكتور وليد فارس، أن الرئيس الامريكي الجديد المنتظر انتخابه خلال أيام سيكون له سياسة خارجية تؤثر على الكرة الأرضية برمتها، لافتا إلى أن المنتظر الأول للرئيس الجديد هم العرب الذين يتابعون العملية الانتخابية عن قرب سواء الحلفاء لترامب أو الخصماء.





وأضاف الدكتور وليد فارس، مستشار ترامب السابق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن تنظيم الإخوان وإيران والصين يدعمون وصول جو بايدن للرئاسة الأمريكية، لافتا إلى وجود مرشح ثالث بجانب ترامب وبايدن ولكن الاعلام لا يهتم بأخباره.



