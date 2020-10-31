الأهلي بعد حضور مؤمن زكريا ليلة التتويج: فرحتنا اكتملت برؤيتك

حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلى على الحضور برفقة زوجته، في ملعب ستاد الاهلى لمشاهدة مبارة المارد الاحمر مع طلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه.









عقب وصول مؤمن زكريا إلى ملعب المباراة أعرب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته لوصول مؤمن زكريا إلى الاستاد، حيث كتب :" اكتملت فرحتنا برؤيتك.. معاك يا أهلي".





انتهت احداث 85 دقيقة من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



