بينهم محمد أبو العينين.. وزير التعليم العالي: اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الاهلية

علق خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على افتتاح جامعة الملك سلمان بـ شرم الشيخ، قائلا إن الرئيس السيسي شعر بسعادة من الصورة المشرفة لجامعة الملك سلمان.

وأضاف خالد عبد الغفار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" نموذج نجاح الجامعات الاهلية يتمثل في مجلس الأمناء ".





وتابع خالد عبد الغفار:" اخذنا مدة تقترب من العام لاختيار الشخصيات المنضمة لـ مجالس أمناء الجامعات الاهلية الجديدة ".





وأكمل خالد عبد الغفار:" تم اختيار الشخصيات الأكاديمية والعلمية ورجال الأعمال ورجال الأدب والثقافة من أجل إدارة رؤية واستراتيجية الجامعة"من بينهم رجل الأعمال محمد أبو العينين.





واكمل خالد عبد الغفار:" نستهدف ان تكون الجامعات المصرية والاهلية جاذبة للطلاب لتشجيعهم على الابداع والتفوق".



