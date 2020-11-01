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برلمان

برلماني يطالب بضرورة افتتاح جامعات مصرية طبقا للانتشار الجغرافي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
اللواء هانى أباظة،وكيل
اللواء هانى أباظة،وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال اللواء هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى افتتاح جامعات مصرية خلال الفترة القادمة، طبقا للانتشار الجغرافى، بحيث يتم افتتاح جامعات تتناسب مع طبيعة الظروف الجغرافية.

وأشار أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان وجامعة العلمين ، خير دليل على اهتمام الرئيس السيسى بتطوير التعليم الجامعى والذى تؤمن به القيادة السياسية فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحًا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.

وشدّد "السيسي"، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدة متاحف، على أن عدم الاستقرار يدمر الدولة ومستقبلها، معقبا: هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف وإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمر الدولة ومستقبلها.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن عدم الاستقرار يؤثر سلبيا على الدولة، وذلك بعد ما أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار في حديثه عن تطوير المتاحف، أن الأعمال فيها بدأت منذ عام 2002، وتوقفت عند 2011.

وأكد السيسي خلال افتتاح جامعة الملك سليمان وعدة متاحف، أن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011، مضيفا أننا نحتاج 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها طبقا للمعايير المعتبرة لتقديم تعليم جيد، متابعا : «كل مليون يحتاجون إلى جامعة على الأقل لذلك نحتاج إلى 100 جامعة».

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