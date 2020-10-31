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مرأة

مفاجأة سارة .. الحياة الزوجية السعيدة تحميك من أمراض خطيرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أفاد الباحثون أن 79 في المائة من المتزوجون يقعون في الفئة غير المثالية لصحة القلب والأوعية الدموية ، والوجبات الغذائية غير الصحية ، وممارسة التمارين الرياضية غير الكافية لكلا الطرفين.

يقول الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى أننا بحاجة إلى النظر في كيفية تعامل نظامنا الطبي معنا ومعاملته، وقد تتراوح من عوامل بسيطة ، مثل العيش مع شخص تشعر بالراحة معه ، أو إلى عوامل أكثر تعقيدًا ، مثل التأثير السلبي للزوجين على بعضهما البعض.


ووفقا لموقع health line الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والنظام الغذائي وخيارات نمط الحياة يمكن أن تكون جزءًا مما يربط بين الزوجين.


فالأزواج يميلون إلى تناول الطعام نفسه والشيء نفسه ، سواء في مشاهدة التلفزيون ، أو تناول طعام إضافي ، أو حتى التدخين ، خاصة في وباء كوفيد -19 مما يؤثر هذا الأفعال بشكل أو بأخر على الحياة الزوجية



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