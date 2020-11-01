هل الذهب المخزن لوقت الحاجة عليه زكاة ؟ .. دار الإفتاء تجيب





هل مؤخر الصداق عليه زكاة؟









وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته .



وتابع: مؤخر الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: «الطـلاق أو وفاة الزوج». قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الفقهاء أجمعوا على أن مؤخر صداق الزوجة ليس عليه زكاة ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته .وتابع: مؤخر الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: «الطـلاق أو وفاة الزوج».

أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية تقول فيه: "لدي ذهب بـ 100 ألف جنيه، جزء منه للزينة والجزء الثاني محتفظة به لـ"الزنقات" أو لوقت "العوزة"، كيف أخرج الزكاة؟".رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، قائلا: "الذهب المخصص للزينة ليس عليه زكاة مطلقا، أما الذهب المخصص للبيع في وقت الحاجة، فإذا كان بالغا للنصاب ومر عليه عام هجري كامل، يجب إخراج الزكاة عليه 2.5% حتى ولو كان مشغولات ذهبية".وتابع: مصر تسير على المذهب الشافعي القائل بأن ذهب الزينة أو الحلي الخاصة بالمرأة ليس عليه زكاة مطلقا، حتى ولو بلغ قناطير مقنطرة. مؤكدا أن الزكاة تكون فقط على السبائك والجنيه الذهب.